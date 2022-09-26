Yedi farklı ülkeden çalışanın katıldığı Global Yıldız Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika
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Yedi farklı ülkeden çalışanın katıldığı Global Yıldız Kupası'nda final heyecanı

26.09.2022 11:55
Yedi farklı ülkeden çalışanın katıldığı Global Yıldız Kupası'nda final heyecanı

Yıldız Holding'in yedi ayrı ülkeden 3 binin üzerinde çalışanının katıldığı Global Yıldız Kupası, 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen finallerle sona erdi.

Yıldız Holding'in yedi ayrı ülkeden 3 binin üzerinde çalışanının katıldığı Global Yıldız Kupası, 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen finallerle sona erdi. Haftalardır devam eden mücadelede final karşılaşmaları çalışanların yoğun ilgisini topladı.

Yıldız Holding tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Yıldız Kupası bu yıl yine global ölçekte ve dijital ortamda gerçekleştirildi. Yedi ayrı ülkeden 3 binden fazla çalışanın katıldığı Türkiye'nin en büyük kurumsal turnuvalarından biri olan Global Yıldız Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Nijerya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Hollanda'da görev yapan çalışanlar, aralarında FIFA, PUBG Mobile, Tavla, Satranç, Kelimelik ve Dama gibi oyunların da bulunduğu 10 farklı branşta yarıştı.

AYDIN: GLOBAL YILDIZ KUPASI, FARKLI ÜLKELERDEKİ ÇALIŞANLARIMIZI BİR ARAYA GETİRİYOR

Global Yıldız Kupası'nın dünyanın dört bir yanındaki çalışanların birbirleriyle sosyalleşmesi için tasarlandığını belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın şunları söyledi:

"Yıldız Holding olarak geleneksel hale getirdiğimiz kurum içi etkinliklerimizi dijital ortama taşıyarak globaldeki tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Global Yıldız Kupası da Yıldız Holding çatısı altında görev yapan farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden insanların tanışması için bir fırsat oluşturuyor. Bu yıl branşların seçimini de çalışanlarımızın tercihleriyle belirledik. Ayrıca Yıldız Holding Genel Merkezi'mizdeki canlı yayın alanında final karşılaşmalarının heyecanını birlikte deneyimledik. Bu yıl da büyük ilgi gören yarışmanın şampiyonlarını ve dünyanın dört bir yanından organizasyonumuza katılan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum."


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Kaynak: DHA

Yıldız Holding, Hollanda, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yedi farklı ülkeden çalışanın katıldığı Global Yıldız Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika

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