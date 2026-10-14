Yelken Federasyonu genel kurulunda bütçe ve statü değişiklikleri kabul edildi - Son Dakika
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Yelken Federasyonu genel kurulunda bütçe ve statü değişiklikleri kabul edildi

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Yelken Federasyonu genel kurulunda bütçe ve statü değişiklikleri kabul edildi
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Türkiye Yelken Federasyonu'nun 8. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da toplandı; yönetim ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeleri kabul edildi. Kurulda ana statü değişiklikleri de oy birliğiyle kabul edildi; Başkan Akdurak Bakanlık ve Spor Toto'ya teşekkür etti.

Türkiye Yelken Federasyonu 8. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oylanarak ibra edildi.

Toplantıda, 2027-2028 dönemine ait tahmini bütçeler görüşülerek kabul edildi. Bütçe düzenlemeleri, federasyonun ana statüsünde yapılması planlanan değişiklikler ve faaliyetlere ilişkin yetkilendirme konuları da oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Akdurak, olimpik ve gençlik sınıflarında elde edilen başarılara ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalyalara değinerek, Türk yelkenciliğinin ulusal ve uluslararası alandaki gelişimine dikkati çekti.

Kaynak: AA
TürkiyeAnkaraSporSon Dakika

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