Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

03.04.2022 00:01
Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun pazartesi günü MR'ının çekileceğini belirtti.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun pazartesi günü MR'ının çekileceğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak 35'inci dakikada yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, açıklamada bulundu. İnce, tecrübeli oyuncunun kasık ağrısı olduğunu belirterek, "Kasık ağrısı oldu, çıkardık. Pazartesi MR'ını çekeceğiz ve daha sonra duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! Acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! Acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı

Fatih Karagümrük, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Pazartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 00:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement