Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştığı sezonun son maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin ortaya koyulduğu maçta ev sahibi takıma kırmızı kart çıktı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün ardından yaşanan gerginlikte, Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş kırmızı kart gördü. Mert hakan Yandaş'a saldıran futbolcu, sarı-lacivertlilerin yıldızını yere düşürdü. Agresif hareketleri sosyal medyada da gündem olan Başdaş'a Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı - Son Dakika