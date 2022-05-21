Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı - Son Dakika
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Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı

21.05.2022 20:01

Sezonun son karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a misafir oldu. Maçın 23. dakikasında saha bir anda karışırken ev sahibi ekipte Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a topsuz alanda yaptığı sert hareketten sonra kırmızı kart yedi. Süper Lig'den düşmesi netleşen Yeni Malatyaspor'da Başdaş'ın karşılaşmadaki agresif hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştığı sezonun son maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin ortaya koyulduğu maçta ev sahibi takıma kırmızı kart çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün ardından yaşanan gerginlikte, Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş kırmızı kart gördü. Mert hakan Yandaş'a saldıran futbolcu, sarı-lacivertlilerin yıldızını yere düşürdü. Agresif hareketleri sosyal medyada da gündem olan Başdaş'a Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı.

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SON DAKİKA: Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı - Son Dakika
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