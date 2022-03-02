Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.03.2022 13:26
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 4 Mart Cuma günü saat 20: 00'de evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün göreve getirilen Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh takımla birlikte çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başladı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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