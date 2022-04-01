Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.04.2022 18:51
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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