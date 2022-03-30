Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

30.03.2022 15:14
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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