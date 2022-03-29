Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.03.2022 13:27
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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