Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.05.2022 19:59
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda takım, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli istasyon çalışmaları yaptı.

YORUMLAR
500
Göztepe gönül alma peşinde Göztepe gönül alma peşinde Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement