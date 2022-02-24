Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

24.02.2022 15:57
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmasının ardından sarı-siyahlı kulüpte forvet oyuncusu Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmasının ardından sarı-siyahlı kulüpte forvet oyuncusu Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak göreve getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Adem Büyük ile sarı-siyahlı kulüp yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası, teknik direktör Marius Sumudica ie yollar ayrılmıştı. Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından takım kaptanı Adem Büyük, futbol sorumlusu görevini üstlenmişti. Tecrübeli golcü, sarı-siyahlı kulüpte hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapmıştı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden Adem Büyük ile yollarını ayırdıklarını duyurarak, " Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.


Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı
YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:03:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement