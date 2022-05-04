Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi

04.05.2022 19:08
Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da, bayramlaşma programı düzenlendi.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da, bayramlaşma programı düzenlendi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Pınarbaşı'nda bulunan altyapı tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programında, gazetecilere, bütün Malatyalıların, Malatyasporluların ve Türk-İslam Alemi'nin bayramını kutladı.

Bir bayramlaşma geleneği başlatmayı amaçladıklarını dile getiren Arslan, "Takım ne olursa olsun, durumumuz ne olursa olsun, yaşadığımız sıkıntılar ne olursa olsun bayramın ortak özelliği bir arada buluşmak, bir arada oturup sohbet edebilmek, bir araya gelebilmektir. Bunun için buradayız. Bu niyetle bir toplantı düzenledik." diye konuştu.

"Ligi kaybederken genç oyuncuları kazanıyoruz"

Arslan, bir gazetecinin takımdan ayrılan futbolcular ve altyapıdaki oyuncuların durumuyla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Donsah ayrıldı. Azubuike'nin de sorunu vardı. O son oyundan çıkarttığımız pozisyondan beri Azu da biraz kendini farklı hissetmeye başladı. Doktorla konuştuk, Azu'da gelmeyeceğini söyledi. Maç öncesinde Dikco ve Kenan Özer'in artık süreleri dolmak üzereydi. Kenan şu an cezalı olduğu için izin aldı. Mustafa Eskihellaç'ın da başkanla bir görüşmesi olduğu için antrenmanlara çıkmıyor şu an. Onun neticesinde tabii ki biz de gençlere yöneldik çünkü gelecek senenin de planlamasını yapmamız lazım. Genç oyuncuların da gelişimini tamamlaması gerekiyor. Bu sene yarışırken, sahada çok da kötü bir senaryo olmasın diye uğraşırken amacımız seneyi de planlayabilmek. Her şartta kulübümüze, Malatya'ya hizmet etmek istiyoruz. Arkamızda eserler olsun. Genç takımların, bu altyapıların burada var oluş nedenleri zaten üste oyuncu yetiştirmek ve oyuncu çıkarabilmek. Biz de bunu başarıyoruz. Bugünkü antrenmanda 14 altyapı oyuncumuz idmana çıkacak. Bu çok güzel bir şey, en azından ligi kaybederken genç oyuncuları kazanıyoruz."

Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi
Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi
Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, İslam, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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