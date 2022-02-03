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Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

03.02.2022 16:36
Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligi'n 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligi'n 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi Saat 16.00'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını Antalya'daki kampında sürdürüyor. Ligdeki arayı iyi şekilde değerlendirmek isteyen Malatya ekibi, Karagümrük maçında galip gelerek ligdeki galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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