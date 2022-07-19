Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

19.07.2022 14:54
Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Cihat Arslan nezaretinde sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Cihat Arslan nezaretinde sürdürüyor. Doğu temsilcisi, hazırlıklar çerçevesinde Ankaragücü ile hazırlık maçına çıkacak.

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam ettiren Yeni Malatyaspor'da, yeni yönetim ile birlikte çalışmalar da hız kazandı. Hacı Ahmet Yaman başkanlığında oluşan yeni yönetim, transfer tahtası kapalı olan ve yaklaşık 300 milyon TL borcu olan kulüpte, acil çözülmesi gereken sorunlar için mesai harcarken, takım ise sezon hazırlıklarını devam ettiriyor. Yeni yönetimin devam kararı aldığı Teknik Direktör Cihat Arslan nezaretinde sezona hazırlanıyor. Altyapı ve sözleşmesi devam eden futbolcuların katıldığı hazırlıklar sürerken, yarın Kayseri'de Ankaragücü ile saat 17.00'de hazırlık maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor'un sonrasında ise 10 günlük kampa gireceği öğrenildi.

Kulüp Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, şehrin bir bütün olarak takıma sahip çıkması gerektiğini belirterek, yönetim olarak Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu bu zorlu süreçten çıkması adına yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamadıklarının altını çizen Yeşilova, sözleşmesi sona eren futbolcuları takıma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını da ifade etti. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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