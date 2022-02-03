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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

03.02.2022 16:33
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, çift kale maç ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlılar, yarın son antrenmanını gerçekleştirip Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gidecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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