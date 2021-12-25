Üye Girişi
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

25.12.2021 13:23
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Marius Sumudica ise sürekli değişen oyun sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Her oyunun kendi hikayesi vardır, her oyun farklıdır" dedi.

Ligde kötü bir sezon geçiren Doğu temsilcisi Yeni Malatyaspor, yarın İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleşen hazırlıkları bugünkü antrenman tamamlayan sarı-siyahlılar, akşama doğru özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Yarın Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal, Serkan Çimen ve Ceyhun Sesigüzel hakem üçlüsü yönetecek.

Sumudica: "Aynı gemideyiz"

Öte yandan Teknik Direktör Maruis Sumudica'da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sürekli oyundaki sistem değişikliğine yönelik eleştirilere cevap veren Rumen teknik adam, Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Kayseri maçının taktik detaylarını soran mesajlar olduğunu görüyorum. Ben dürüst bir adamım ve siz beni böyle tanıyorsunuz. Hepinizin şunu bilmesini istiyorum. Her oyunun kendi hikayesi vardır, her oyun farklıdır. Evimde Alanya'yı 4-2-3-1'e çevirdiğimde 6-2'lik skorla mağlubiyet aldık. Aynı zamanda Altay ve Adana'yı savunmada 5 adamla oynayarak kazandık. Ayrıca Konya ve Galatasaray ile berabere kaldık. Taktik sistemden dolayı Kayseri ile berabere kalmamıştık. İkinci yarıdaki tüm istatistikler üstün olduğumuzu gösteriyor, ancak futbolda ne olursa olsun gerçekten kontrol edemeyeceğiniz şeyler var. Bu, 4-2-3-1'i kullanmayı bırakacağımız anlamına gelmiyor, ancak her oyuna ve rakibe uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

Bazı taraftarların sosyal medyadan ilk 11'de olması gereken oyuncuların isimlerini önerdiğini de ifade eden Sumudica, "Adil bir teknik adam olup olmadığıma karar vermeniz için sizi antrenmana davet ediyorum. Birlik halinde kalmalı ve yukarıya tırmanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Burada hepimiz aynı gemideyiz. Oyuncular, teknik heyet ve ben Malatya'da sporseverleri mutlu etmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gevrek PFDK'da

Bu arada ligin son haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı sonrası sahaya inerek hakemlerin üzerine yürüyen Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile maç sonu yayıncı kuruma açıklama yapan Sadık Çiftpınar, Kulüp Yardımcı Antrenörü Murat Uçkun, Kulüp Görevlisi Berkay Altınışık da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Başkan Gevrek hakkında 400 günlük hak mahrumiyeti ve yüklü miktarda para cezası da verilmesi bekleniliyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor         
14:23
En değerli Türk futbolcular belli oldu! Liste sürprizlerle dolu En değerli Türk futbolcular belli oldu! Liste sürprizlerle dolu         
14:20
Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı         
14:09
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:15 Görüntüler Bursa'dan! Yaşlı adam, her yerde örgü örüyor
14:14 Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör
14:09 Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı
14:04 Ahıra giren çiftçi, inekteki tuhaflığı hemen fark etti! Hayvanın memesinden katı halde süt çıktı
13:59 İbo'dan hayranına büyük jest: Kredi borcunu üstlendi
13:52 Galatasaray transferi resmen açtı! Mostafa Mohamed'le 3 yıllık sözleşme tamam
13:44 Kocaman elleri var! Pembe el balığı 22 yıl sonra ilk kez görüntülendi
13:42 Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor
13:34 Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 14:26:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement