Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 4 maç üst üste mağlubiyet yaşayarak galibiyete hasret kaldı.
Ligde 7 hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor, oynadığı futbolla taraftarını tatmin edemiyor. Sarı-siyahlılar, Antalyaspor maçıyla birlikte üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Ligde 2 galibiyeti bulunan Doğu Anadolu ekibi, 6 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçı ile çıkış yapmak istiyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
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