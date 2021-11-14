Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bu arada Malatya ekibinde, antrenman öncesi futbolcu Hasan Özkan 'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor , Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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