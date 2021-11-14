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Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.11.2021 17:18
Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bu arada Malatya ekibinde, antrenman öncesi futbolcu Hasan Özkan'ın doğum günü kutlandı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, 20 Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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