Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.04.2022 19:07
Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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