Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.03.2022 18:57
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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