Üye Girişi
Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

07.02.2022 13:51
Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Ligin sonuna demirleyen Malatya temsilcisi, her puan kaybında ligde kalma umutlarını da tüketiyor.

Karagümrük deplasmanından da puanla dönemeyen Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde kalma umutlarını tüketmeye başladı. Topladığı 16 puanla ligin dibine demir atan Doğu Anadolu ekibi, 13 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Kalan karşılaşmaları kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek isteyen Kaplanlar, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor
Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor
Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
13:19 Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:57:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, kigde kalma umutlarını tüketiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement