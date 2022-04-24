İlhan Palut: "Bu maç bize dersler verdi" - Son Dakika
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İlhan Palut: "Bu maç bize dersler verdi"

24.04.2022 18:59
İlhan Palut: "Bu maç bize dersler verdi"

Deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip geldikleri için mutlu olduklarını belirte Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi" dedi.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip geldikleri için mutlu olduklarını belirte Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek karşılaşmaya iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Ardından golü de bulduklarını belirten Palut, "Sonrasında Malatyaspor 10 kişi kaldı, bunun üzerine bir tane daha gol bulduk. Yani maçın kolaylaşması adına bütün fırsatlar belki bizim ayağımıza kadar geldi ama futbol çok ciddi bir oyun. İkinci yarı beklenilen tempomuzu artırıp belki skor anlamında oyunu daha da rahatlatmamız gerekirken bir anda üst üste hatalar yapmaya başladık. Hatalarımız süre geldi ve çok sıkıntıyla maçı bitirdik. Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi. Rakip kaç kişi olursa olsun, rakibin ligdeki konumu ne olursa olsun futbol ciddiyet isteyen bir oyun. Şükür ediyorum ki bugünkü bir anlık konsantre kaybımızın bedelini çok ağır ödemedik. Oyuncularımızla tabii ki bunu değerlendireceğiz. Oyuncularımıza bu mantaliteyi yüklemesi gereken de en başta benim. Üç puana sevineceğiz, derslerimizi alacağız geri kalan sürede de yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Malatyaspor, İlhan Palut, Konyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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