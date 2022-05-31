Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi

31.05.2022 14:02
Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, 4 Haziran Cumartesi'ye ertelendi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, 4 Haziran Cumartesi'ye ertelendi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, bugün Nurettin Soykan Tesislerinde yapılacak olan yıllık olağan mali genel kurul toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "2021-2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cumartesi, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi - Son Dakika


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