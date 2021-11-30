Yeni Malatyaspor kupa mesaisini sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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