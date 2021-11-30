Yeni Malatyaspor kupa mesaisini sürdürüyor

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

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