Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

19.07.2022 13:43
Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kuvvet çalıştı.

Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Malatya'da sürdürecek.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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