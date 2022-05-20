Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor

20.05.2022 14:01
Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Malatya temsilcisi, lige kazanarak veda etmek istiyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor'da tek hedef Süper Ligdeki son maçında galibiyet sevinci yaşamak. Sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçını kazanarak hem taraftarlarına moral vermek hem de son kez Süper Lig'de 3 puan sevinici yaşamak istiyor.

Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor mücadelesinden 1 puanla ayrılması halinde ligi 2. bitirmeyi garantileyecek.

İki ekip, Süper Lig'de 9 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2'sinde Malatya temsilcisi galip gelirken, 5'ni de Fenerbahçe kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor
Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor
Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor
Yeni Malatyaspor, Süper Ligdeki son maçını kazanmak istiyor

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Kaynak: İHA

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