Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor , Yılmaz Vural 'la anlaştı. Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde istifa eden teknik direktör Hasan Özer 'in yerine Yılmaz Vural getirildi. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural, Hasan Özer, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'da Yılmaz Vural dönemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.