Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'a 5-0 Mağlup

- Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor karşılaşmasının ardından

MALATYA - Trendyol 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Ümraniyespor karşılaşması sonrası iki takımın teknik direktörleri, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, savunmada yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. İlk yarıda kenar ortalar ve duran toplardan gelen gollerle 2-0 geri düştüklerini belirten Uçkun, ikinci yarıya dörtlü savunmaya dönerek daha dengeli bir oyun sergilediklerini söyleyerek, İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi ama skor 5-0 oldu. Oynamayan oyuncularımıza şans vermek istedik ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle birkaç gol daha yedik. Sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Elimizdeki tüm oyuncular kıymetli. Hatalar olabilir, önemli olan bu tecrübelerden ders çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, rakip takıma övgüde bulundu. Bölükbaşı, "Yeni Malatyaspor'un durumu ortada ama sahada temiz futbol oynadılar. Oyunu çirkinleştirmediler, mücadeleleri takdire şayan. İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi olurlar" şeklinde konuştu. Ciddiyet ve konsantrasyonun ön planda olduğu bir maç oynadıklarını ifade eden Bölükbaşı, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.