Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 09.05.2022 16:27

Bir dönem Yeni Malatyaspor'da top koşturan 29 Jody Lukoki yaşamını yitirdi. Demokratik Kongo vatandaşı genç futbolcunun ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni bilinmiyor.

"VEFAT ETTİĞİ HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

LUKOKI'NİN KARİYERİ

Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets ve Twente takımlarında oynayan Jody Lukoki; kariyerinde toplam 316 maçta forma giyerken 48 gol ile 48 asist kaydetti. Lukoki; 3 kez de Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takım formasını giydi.

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi - Son Dakika
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