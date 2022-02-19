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Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto

19.02.2022 14:11
Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, Fraport Tav Antalyaspor maçının başlamasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek, paralarını alamamalarını protesto etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, Fraport Tav Antalyaspor maçının başlamasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek, paralarını alamamalarını protesto etti.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u konuk etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Yeni Malatyasporlu futbolcular ve yedek kulübesindekiler, 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek alacaklarını alamadıkları için protestoda bulundu. Antalyasporlu futbolcular ise kendi yarı alanlarında top çevirdi.


Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto
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Antalyaspor, Protesto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto - Son Dakika Spor


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