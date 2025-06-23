Yeni PFDK Başkanı Atandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanlığı'na Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığı duyuruldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ