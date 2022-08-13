Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0

13.08.2022 20:07
Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0

Yeni sezon hazırlık çerçevesinde karşılaşılan Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı, 2-0 sona erdi.

Yeni sezon hazırlık çerçevesinde karşılaşılan Eskişehirspor- Ayvalıkgücü Belediyespor maçı, 2-0 sona erdi.

Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün saat 17.00'da Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Afyon Zafer Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ikinci hazırlık maçında Eskişehirspor, rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Hazırlık maçının ilk devresine 0-0 girilen müsabakada goller, 61'nci ve 82'nci dakikalarda geldi. Fiziksel teması bol olan karşılaşmada ise oyun hakem düdüğü ile birçok kez durdu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehirspor yeni sezonda da genç futbolcular ile mücadele edecek Eskişehirspor yeni sezonda da genç futbolcular ile mücadele edecek Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi
Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:58 Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 20:07:39. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement