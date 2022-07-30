Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1

30.07.2022 21:06
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına Vodafone Park'ta çıkan Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına Vodafone Park'ta çıkan Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya ve İspanya'da kamp yaparak geçiren Beşiktaş, son hazırlık maçını ise taraftarının huzurunda oynadı. İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Teknik Direktör Valerien Ismael, Sampdoria karşısında Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan Akgün, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Muleka ve Weghorst 11'ine şans verdi. İtalyan ekibi ise Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris ve Caputo 11'iyle sahaya çıktı.

Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı ancak pozisyonlardan yararlanamadı. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde, kaleci Ersin'in önde olduğunu gören Sabiri, orta sahadan aşırtma bir vuruş yaparak Sampdoria'yı öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da baskılı oynayan Beşiktaş, üst üste pozisyonlar yakaladı ve aradığı golü de 65. dakikada buldu. Gedson Fernandes'in baskısı sonucu rakip yarı sahada topu kapan siyah-beyazlılarda Weghorst düzgün bir vuruş yaparak skora eşikliği getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtalya Serie A, Vodafone Park, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1 - Son Dakika
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