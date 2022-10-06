Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı ve teknik heyeti Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

23 Ekim 2022 Pazar günü başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette takım antrenörleri Başkan Bakkalcıoğlu'na yaptıkları çalışmaları anlatarak yeni sezon maçları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu'na, takıma verdiği destek için teşekkür eden kulüp yöneticileri ve sporcular kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda yeni sezon öncesinde ziyaretine gelen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kulüp yöneticileri ve teknik heyetine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek takıma 2. Ligde başarılar diledi ve "Takımımızın Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek gurur kaynağımız olacaklarına yürekten inanıyorum" dedi. - BİLECİK