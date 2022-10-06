Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler

06.10.2022 13:02
Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı ve teknik heyeti Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı ve teknik heyeti Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

23 Ekim 2022 Pazar günü başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette takım antrenörleri Başkan Bakkalcıoğlu'na yaptıkları çalışmaları anlatarak yeni sezon maçları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu'na, takıma verdiği destek için teşekkür eden kulüp yöneticileri ve sporcular kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda yeni sezon öncesinde ziyaretine gelen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kulüp yöneticileri ve teknik heyetine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek takıma 2. Ligde başarılar diledi ve "Takımımızın Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek gurur kaynağımız olacaklarına yürekten inanıyorum" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Aydın spor haberleri... Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor Aydın spor haberleri... Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni sezon öncesinde bir araya geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement