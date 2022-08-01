Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı

01.08.2022 10:40
Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U15 takımı, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U15 takımı, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı.

Gelişim Ligi ekiplerinden Denizlispor U15 takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. U15 takımı antrenmanı, Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde yaptı. Sezonun ilk antrenmanını Denizlispor Alt Yapı ve Tüm Spor Okulları İdari Sorumlusu Ahmet Yıldırım'da izledi ve teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi. Veliler de sezonun ilk antrenmanına büyük ilgi gösterdiler. Yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan U15 takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, yetenekli ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarını söyleyedi. Ateş, "Geçen seneden bir birbirini tanıyan iyi bir ekip var. İyi çalışıp, sezona iyi hazırlanarak bu takımı iyi bir yerlere getirmek istiyoruz. Önceliğimiz tabii ki futbolcu yetiştirmek tabi bunun yanında da iyi skorlar almak olacak. İnşallah Denizlispor'a yakışır sonuçlar alırız" dedi.

"Gelişim Ligi'ne katılacağız"

Liglere katılacaklarını ve bunu başarılı takımıyla yapacağını belirten Ateş, "Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Liglere katılacağız. TFF'nin ve UEFA'nın en değer verdiği grup U15 yaş grubu. Akademi liglerinde de U14 ve U15 başlangıç yaş grubu olarak görülüyor. İyi bir çalışma ortamımız ve iyi bir takımımız var. Lig de de Denizlispor'a yakışacak biçimde mücadele edeceğiz. Bunun sonunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Üst gruplara da en iyi şekilde nasıl oyuncu verirsek bizim için büyük bir başarı olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama Açıklaması Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama Açıklaması Denizlispor'da Başkan Uz'dan alacaklı futbolculara tepki Denizlispor'da Başkan Uz'dan alacaklı futbolculara tepki Denizlispor önünü açarsa şirketleşecek Denizlispor önünü açarsa şirketleşecek
Kaynak: İHA

Ahmet Yıldırım, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:12:32. #1.13#
SON DAKİKA: Minik horozlar yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement