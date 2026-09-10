Yeni stat ve spor kampüsünün temelleri kazılıyor - Son Dakika
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Yeni stat ve spor kampüsünün temelleri kazılıyor

Yeni stat ve spor kampüsünün temelleri kazılıyor
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Erzurum’un yeni spor kampüsünün temelleri kazılıyor.

Erzurum'un yeni spor kampüsünün temelleri kazılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, temel kazma ve hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzurum'da 2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımı olan buz ve kış sporları tesislerinden sonra Erzurum'a yapılacak olan en büyük ikinci spor yatırımının temelleri kazılmaya başlandı. Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Mehmet Sekmen Caddesi yolunda inşa edilecek olan Yeni Erzurum Stadı, 5 Bin Kişilik Spor Salonu ile Tam Olimpik Yüzme Havuzu kampüsünde temel kazma ve hafriyat çalışmaları başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Yeni Spor Kampüsü inşaat alanındaki temel kazma ve hafriyat kaldırma çalışmalarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de takip etti.

Cumhuriyet Tarihinin En Önemli İkinci Spor Yatırımı

AK Parti Hükümeti, 2011 yılında yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarında Erzurum'a Cumhuriyet Tarihinin en büyük spor yatırımı yaparak kente buz salonları, Konaklı ve Kandilli Kayak Tesisleri ile Atlama Kulelerini kazandırmıştı. Yeni Stadyum, Tam Olimpik Yüzme Havuzu ile 5 Bin Kişilik Spor Salonu, tamamlandığında devlet eli ile Erzurum'da yapılacak olan en büyük ikinci spor tesisi yatırımı olacak.

Dev Spor Kampüsü

Türk Sporu ile Erzurum ve Bölge gençliğine önemli katkı sağlayacak olan yeni spor kampüsünün ihalesi 12 Ağustos 2026 tarihinde yapılmıştı. TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen Erzurum Stadyum, Kapalı Spor Salonu ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 26 Ağustos 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Projenin sözleşme bedeli ise 5 milyar 800 milyon TL olarak açıklanmıştı. İş makinalarının kampüs inşaat alanında girmesi ve çalışmaların başlaması Erzurum'da büyük bir heyecan uyandırdı. İş makinelerinin temel kazma ve hafriyat çalışmalarını izleyen vatandaşlar, "Erzurum'un bir rüyası daha gerçek oluyor. Türk sporunun yanı sına Erzurum ve bölgeye yeni bir soluk kazandıracak olan dev spor kampüsü Erzurum'a hayırlı olsun. Bu büyük spor kampüsünü ilimize kazandıracak olan Başta Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Kaynak: İHA

Erzurum, Spor, Son Dakika

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