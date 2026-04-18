Yenimahalle Belediyespor Ligde Düştü

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabının 8. haftasında MC Sistem Yurdum, Yenimahalle Belediyespor'u 37-27 yendi.
Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-10 önde tamamladı.
İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan MC Sistem Yurdum, karşılaşmayı 37-27 kazandı.
Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor'un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
