Yenipazar Belediyesi Halı Saha Turnuvası'nda ilk maç oynandı - Son Dakika
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Yenipazar Belediyesi Halı Saha Turnuvası'nda ilk maç oynandı

Yenipazar Belediyesi Halı Saha Turnuvası\'nda ilk maç oynandı
12.07.2026 10:44  Güncelleme: 10:45
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen Mahmut Öz Halı Saha Turnuvası'nın dördüncü gününde Belediye Başkanı Malik Ercan, personeliyle maça çıktı. Merhum Mahmut Öz'ün yakınları da tribünden karşılaşmaları izledi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen 'Yenipazar Belediyesi Mahmut Öz Halı Saha Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın dördüncü gününde Belediye Başkanı Malik Ercan, belediye personeliyle birlikte sahaya çıkarken, turnuvaya ismini veren merhum Mahmut Öz'ün yakınları da karşılaşmaları tribünden takip etti.

Yenipazar Belediyesi tarafından organize edilen halı saha turnuvasında Belediye Başkanı Malik Ercan, 'Belediye 1' takımıyla mesai arkadaşlarıyla birlikte ilk maçına çıktı. Dostluk ve centilmence mücadeleye sahne olan karşılaşmalar, sporseverlerin ilgisini çekti. Turnuvanın dördüncü gününde, kısa süre önce hayatını kaybeden ve organizasyona ismi verilen Mahmut Öz'ün yeğenleri Zeynep Yağmur Badem ile Özgür Rüzgar Badem de tribündeki yerlerini alarak müsabakaları izledi. Turnuva boyunca Mahmut Öz'ün anısının yaşatılmasının amaçlandığı belirtilirken, organizasyonun ilçe halkını spor etrafında bir araya getirmesi de memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yenipazar Belediyesi Halı Saha Turnuvası'nda ilk maç oynandı - Son Dakika

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