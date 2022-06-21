Yenişehir Belediyesinden ücretsiz yaz spor kursları

Yenişehir Belediyesi, ilçede sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla ücretsiz yaz spor kursları başlattı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonu'nda voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, pilates, step aerobik, atletizm, yakın savunma, dart, kick boks, dağcılık ve tekvando kursları açtı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların sporu bir hayat biçimi haline getirebilmeleri amacıyla yaz döneminde spor kurslarını başlattıklarını belirterek, ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eğitimlerde başarılı ve yetenekli olan vatandaşları ayrıca destekleyeceklerini belirtti.

Her yaş gurubundan tüm vatandaşları spor kurslarına davet eden Beşikci, "Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha nitelikli ve eğlenceli geçirebilmeleri için kursları hayata geçirdik. Ücretsiz kurslarımızla ilçemizin havasını değiştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu tür sportif faaliyetlerde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.