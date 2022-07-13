Yenişehir Belediyesi Spor Okulları'ndan Spor Lisesi'ne hazırlık

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Okullarında başarılı olan öğrenciler Spor Lisesine kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Yaz ve Kış Spor Okulları kapsamında sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla yürütülen Kick Boks kursundan mezun olan Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş Diyarbakır Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren birçok sporcu yetiştirdiklerini belirtti.

Hem kış aylarında hem de yaz aylarında çok sayıda branşta ücretsiz spor okullarının açıldığını dile getiren Beşikci, şunları aktardı:

"Açtığımız spor okullarımızdaki eğitimlerimizle başarılı ve yetenekli olan çocuk ve gençlerimize lisanslarını çıkarttık ve yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda desteklemeye gayret gösterdik. Onlar da ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girerek bizleri gururlandırdılar. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımızda Kick Boks spor branşında başarılı olan kızlarımız Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş, Spor Lisesi parkur sınavını da kazanarak Diyarbakır Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandılar. Emeği geçenleri kutluyorum."