Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba - Son Dakika
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Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba

Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba

Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında karşılaşan Lille'in Teknik Direktörü Bruno Genesio, maç sonu yaptığı açıklamada, oyuncularının zaman geçirmesi eleştirilerine ''Oyuncularım yerdeydi çünkü faule maruz kaldılar'' yanıtını verdi.

14.08.2024 07:31
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Fransız ekibi Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN YERDE OLMA SEBEBİ FAULE MARUZ KALMALARIYDI"

Mücadeleyi değerlendiren Genesio, "Takımı bu maç için iyi bir şekilde motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İstediğimiz sonucu elde ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bu gelecek için güzel sinyaller veriyor" dedi.

Oyuncularının zaman geçirmesi hakkında konuşan Bruno Genesio, sık sık zaman geçirmeleriyle ilgili gelen soruya, "Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı. Faule maruz kalırsanız tabii ki yerde olacaksınız" cevabını verdi.

"NORMAL KARŞILIYORUM"

Fenerbahçe'ye karşı zor bir maç oynadıklarını aktaran Genesio, "Biz sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yaptık. Tabii ki zor bir maçtı. Karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi bir mücadele ortaya koyduk ve tur atladık. Bizde de eksikler vardı. Ben normal karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"PENALTI İŞİMİZE GELDİ"

Penaltı için de açıklamalarda bulunan antrenör, "Penaltı kazanmak işimize geldi. Biz konsantre şekilde oynuyorduk. Çok iyi bir atmosferde oynuyoruz. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Hedefimiz lig etabına kalmak" dedi.

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Son Dakika Spor Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • VURKAÇOĞLU: Fenerin oynadığı oyun böyle bize artık normal geliyor.Fenerin 3 ana kuralı 1.Devamlı oyunda çamur yapmak 2.Hakeme atmak ve tartışmak 3.Galatasaraya suç bulmak 65 37 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Hiç haketmeyerek tur atladınız 37 45 Yanıtla
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