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Yeri amatör sevgisi Süper Lig

15.06.2022 22:10
Yeri amatör sevgisi Süper Lig

Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar düşen Manisaspor 57. yaşını Tarık Almış Tesislerinde altyapı oyuncuları ve taraftarının desteğiyle muhteşem bir şekilde kutladı.

Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar düşen Manisaspor 57. yaşını Tarık Almış Tesislerinde altyapı oyuncuları ve taraftarının desteğiyle muhteşem bir şekilde kutladı. Meşalelerin aydınlattığı gecede konuşan Manisaspor Başkanı Ümit Atlı altyapıya olan inançlarını belirterek, kulübün kapanmaması ve yeniden hak ettiği profesyonel liglere dönmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türk futbolunun köklü takımlarından olan ve önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Manisaspor 57. yılını coşkuyla kutladı. Tarık Almış Tesislerinde gerçekleştirilen kutlama programında Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, eski başkanlardan Gökay Budak, altyapı oyuncuları ve taraftarlar meşaleler yakarak takımın kuruluşunu kutladı. Altyapısıyla da dikkat çeken Manisaspor U18 ve U16 takımı Manisa şampiyonu olurken, U14 takımı da bugün oynadığı çeyrek final maçını kazanarak yarı finale yükseldi.

"Sadece bu çocuklarımıza bu altyapımıza inanalım"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Manisaspor Başkanı Ümit Atlı zor günlerden geçtikleri bir dönemde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Başkan Atlı, "Manisaspor taraftarının bizim için büyük bir özveri verdiği için öncelikle teşekkür ederim. Biz burada bu kulübü yaşatmak için, kapattırmamak için elimizden ne geliyorsa kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye geldik. Bu yürekli arkadaşlarımla beraber bu kulübün önü çok açık olacak. Hocalarımıza güvenin. Allah'ın izniyle Manisaspor en kısa zamanda en yüksek yerlere gelecek. Sadece bu çocuklarımıza bu altyapımıza inanalım. Manisaspor'umuzun layık olduğu profesyonel liglere geri döndürmek için ben ve arkadaşlarımız var gücümüzle çalışacağız. Öncelikle herkesin huzurunda eşim Semra hanıma çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oluyor. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımın da eşlerine teşekkür ediyorum. Onlara destek oluyorlar müsaade ediyorlar. Bu iş özveri isteyen bir iş. Bu yol ne kadar dikenli olursa olsun ant olsun ki yürüyeceğiz" dedi.

Gelecek emin ellerde

Başkan Atlı'nın konuşmasının ardından altyapı oyuncuları adına U12 takımından Alperen Tor, "Şanlı Manisaspor'un 57. yaşı için burada olmaktan çok mutluyum. Bizler Manisaspor'un geleceğiyiz. Bizlere inanmaktan asla vazgeçmeyin. Ben ve arkadaşlarım Manisaspor için her zaman canla başla çalışmaya ve oynamaya söz veriyoruz. Değerli büyüklerimizden de bizlere destek olmalarını istiyoruz. Yaşasın Manisaspor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kutlamaya katılan herkes ellerindeki meşaleleri yakıp Manisaspor marşları söyleyerek kutlamalarda renkli görüntüler oluşturdu. Bir çok Süper Lig takımında olmayan taraftar desteğini bir kez daha arkasında hissettiklerini kaydeden Manisaspor Başkanı Ümit Atlı tüm Manisalılara teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Tarık Almış, Manisaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeri amatör sevgisi Süper Lig - Son Dakika

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