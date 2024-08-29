Yeşil Yalova FK, Çengelköy Spor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Yeşil Yalova FK, Çengelköy Spor ile 0-0 berabere kaldı

Yeşil Yalova FK, Çengelköy Spor ile 0-0 berabere kaldı

Yeşil Yalova FK, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları çerçevesinde Çengelköy Spor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Özcan Sert, oyuncularını tebrik etti.

29.08.2024 16:31
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Yeşil Yalova FK, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları çerçevesinde evinden İstanbul temsilcisi Çengelköy Spor ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde 9. Grupta mücadele verecek Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibini bekleyen Yeşil Yalova FK ilk provasını yaptı. Yeşil Beyazlı ekip, Yalova Atatürk Stadyumu'nda Çengelköy Spor Kulübü'nü ağırladı. Yeşil Yalova FK, her iki yarıda da farklı 11'lerle sahaya çıkarken, performansıyla dikkat çekti. Maçta ilk 25 dakikada topa hakim olan Yeşil Yalova FK, hızlı hücumlarla gol aradı. Çengelköy Spor, 30 ve 34. dakikalarda gole yaklaşsa da kaleci Fırat Güleryüz başarılı bir performans sergileyerek rakibine gol izni vermedi. İkinci yarının başında Çengelköy bir kez daha gole yaklaştı, ancak Yeşil Yalova FK bir net gol fırsatını değerlendiremedi. Maçta son yarım saatte topla oynayan Yeşil Beyazlı ekip, hücum varyasyonlarıyla dikkat çekerken, müsabaka 0-0 sona erdi.

Teknik direktör Özcan Sert, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Şunu söyleyebilirim sahada olmayı özlemişiz. İlk hazırlık maçımızı çok şükür sakatlıksız ve kazasız atlattık. 2 farklı 11 ile oynadığımız, dün yaptığımız çift antrenman yorgunluğuna rağmen iyi fiziksel direnç gösteren bugüne kadar çalıştığımız birimleri savunmada, hücumda ve geçişlerde uygulama gayreti göstererek gelecek adına bizi oldukça ümitlendiren futbolcularımı tebrik eder ve teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bu maçta bizleri yalnız bırakmayan tüm yöneticilerimize ve taraftarlarımıza etmek istiyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşil Yalova FK, Çengelköy Spor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

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