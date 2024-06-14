Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
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Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası, Türkiye Tenis Federasyonu ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlendi. Tek kadınlarda Ekin Selen Sever, tek erkeklerde ise Alper Okay Meryumoğlu şampiyon oldu. Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada 20 kulüpten 130 tenisçi mücadele etti. Çift kadınlarda Ekin Selen Sever-Eylül Asya Yılmaz, çift erkeklerde ise Alper Okay Meryumoğlu-Alper Baki Sarol takımları birinci oldu.

14.06.2024 16:21
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Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası'nı, tek kadınlarda Ekin Selen Sever, tek erkeklerde ise Alper Okay Meryumoğlu kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) açıklamasına göre, TTF ile Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında bağımlılıklarla mücadeleye dikkati çekmek için düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan turnuvada 20 kulüpten, 13 yaş ve üstü 130 tenisçi mücadele etti.

Tek kadınlarda Ekin Selen Sever, tek erkeklerde Alper Okay Meryumoğlu, çift kadınlarda Ekin Selen Sever- Eylül Asya Yılmaz, çift erkeklerde de Alper Okay Meryumoğlu-Alper Baki Sarol ekipleri şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

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