Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi Sona Erdi - Son Dakika
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Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi Sona Erdi

Türkiye Tenis Federasyonu ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi, TTF Ankara Tenis Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya 20 kulüpten 130 sporcunun katıldığı ve 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Şampiyonlar Alper Okay Meryumoğlu, Ekin Selen Sever ve çiftler kategorisinde ise Alper Okay Meryumoğlu-Alper Baki Sarol oldu.

14.06.2024 17:06
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Türkiye Tenis Federasyonu ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek için 10-14 Haziran tarihleri arasında TTF Ankara Tenis Merkezi'nde ilki düzenlenen Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi sona erdi.

Türkiye genelinde 13 yaş ve üzeri sporcular arasından 20 kulüpten 130 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ödül töreninde dereceye giren sporculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ni temsilen Yeşilay Spor Kulübü Sicil Lisans İşlemleri Koordinatörü Şevket Özerdem takdim etti.

Tek erkeklerde şampiyon Alper Okay Meryumoğlu olurken ikinci Kuzey Öner oldu. Tek kadınlarda şampiyon Ekin Selen Sever olurken ikinci Eylül Asya Yılmaz oldu. Çift erkeklerde şampiyon Alper Okay Meryumoglu-Alper Baki Sarol olurken ikinci Gökhan Bektaş-Efe Külah çifti oldu. Çift kadınlarda şampiyon Ekin Selen Sever-Eylül Asya Yılmaz, ikinciliği Zeynep Azra Eker-Nil Gödekli ikilisi paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi Sona Erdi - Son Dakika

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