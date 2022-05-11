Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı

11.05.2022 14:35
Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 ile 15 Mayıs günleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası U-18 Birinci Kademe Turnuvası için hazırlıklarını tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımını yolcu etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 ile 15 Mayıs günleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası U-18 Birinci Kademe Turnuvası için hazırlıklarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye spor U-18 takımını yolcu etti.

Malatya U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adana ve Kayseri'den katılım gösterecek U-18 Takımlarıyla Türkiye Şampiyonası U-18 Birinci Kademe Turnuvasında karşı karşıya gelecek.

Kahramanmaraş'ta Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Yeşilyurt Belediyespor U-18 Futbol Takımı İdarecileri, Antrenörleri ve Futbolcuları, yolculuk öncesinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bir araya geldiler.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına gelen Yeşilyurt Belediyespor U-18 Futbol Takımı Kafilesine başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç futbolculara sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'tan güzel sonuçlar beklediklerini söyleyen Çınar, " Malatya U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak göğsümüzü kabartan U-18 Futbol Takımımıza Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Turnuvası için başarılar diliyorum. Genç takımımızın Malatya'da elde ettikleri başarıların aynısını ülkemizin farklı kentlerinden gelecek olan takımlar karşısında göstereceklerine, Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Gençlerin ve gençliğin belediyesi olarak gençlerimizin başarılı, dinamik ve güzel bir hayata sahip olmaları için özellikle amatöre, alt yapıya, tesisleşmeye ve kendi futbolcularımızın yetişmesi için çok ciddi katkılar sunuyoruz. Sporu ve sporcuyu destekleyen yerel bir yönetim olarak ilçemizin dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları kazandırdık, 22 bine yakın sporcunun faydalandığı 23 farklı branşta kurslar açtık, 4 bine yakın lisanslı sporcuya sahibiz. Gençliğe yönelik yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödülle taçlandırdık. İnşallah hem tesislerimizin hem de lisanslı sporcu sayımızı artıracağız. Kulübümüzün alt yapısında yetişip şu anda U-18 takımında forma giyen genç kardeşlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri içinde üzerimize düşenleri layıkıyla yerine getiriyoruz. Bu genç yeteneklerimizi inşallah gelecekte çok iyi yerlerde göreceğiz, onlardan umutluyuz. Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Turnuvasına katılacak takımımızın güzel başarılar elde etmesi için gereken destek ve katkıyı da sunuyoruz. İnşallah verilen bu destekler, futbolcularımızın sahadaki mücadelesiyle birlikte Kahramanmaraş'tan güzel sonuçlar döneriz. Kahramanmaraş'a gitmeden önce bizleri ziyaret eden futbol kafilemizde yer alan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim sağlıklı bir şekilde gidip gelmelerini nasip etsin" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü antrenörleri ve futbolcuları da, verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Çınar'a teşekkür ettiler.

Çekilen hatıra fotoğrafından sonra Yeşilyurt Belediyespor Kafilesi, Kahramanmaraş'a uğurlandı. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı
Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı
Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Bu millet 60 darbesinin rövanşını, 15 Temmuz'da aldı' Bakan Soylu: 'Bu millet 60 darbesinin rövanşını, 15 Temmuz'da aldı' Enerji üretiminde artış Enerji üretiminde artış

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Türkiye, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
14:21 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır
14:13 AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:45:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement