Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 ile 15 Mayıs günleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası U-18 Birinci Kademe Turnuvası için hazırlıklarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye spor U-18 takımını yolcu etti.

Malatya U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adana ve Kayseri'den katılım gösterecek U-18 Takımlarıyla Türkiye Şampiyonası U-18 Birinci Kademe Turnuvasında karşı karşıya gelecek.

Kahramanmaraş'ta Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Yeşilyurt Belediyespor U-18 Futbol Takımı İdarecileri, Antrenörleri ve Futbolcuları, yolculuk öncesinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bir araya geldiler.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına gelen Yeşilyurt Belediyespor U-18 Futbol Takımı Kafilesine başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç futbolculara sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'tan güzel sonuçlar beklediklerini söyleyen Çınar, " Malatya U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak göğsümüzü kabartan U-18 Futbol Takımımıza Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Turnuvası için başarılar diliyorum. Genç takımımızın Malatya'da elde ettikleri başarıların aynısını ülkemizin farklı kentlerinden gelecek olan takımlar karşısında göstereceklerine, Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Gençlerin ve gençliğin belediyesi olarak gençlerimizin başarılı, dinamik ve güzel bir hayata sahip olmaları için özellikle amatöre, alt yapıya, tesisleşmeye ve kendi futbolcularımızın yetişmesi için çok ciddi katkılar sunuyoruz. Sporu ve sporcuyu destekleyen yerel bir yönetim olarak ilçemizin dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları kazandırdık, 22 bine yakın sporcunun faydalandığı 23 farklı branşta kurslar açtık, 4 bine yakın lisanslı sporcuya sahibiz. Gençliğe yönelik yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödülle taçlandırdık. İnşallah hem tesislerimizin hem de lisanslı sporcu sayımızı artıracağız. Kulübümüzün alt yapısında yetişip şu anda U-18 takımında forma giyen genç kardeşlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri içinde üzerimize düşenleri layıkıyla yerine getiriyoruz. Bu genç yeteneklerimizi inşallah gelecekte çok iyi yerlerde göreceğiz, onlardan umutluyuz. Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Turnuvasına katılacak takımımızın güzel başarılar elde etmesi için gereken destek ve katkıyı da sunuyoruz. İnşallah verilen bu destekler, futbolcularımızın sahadaki mücadelesiyle birlikte Kahramanmaraş'tan güzel sonuçlar döneriz. Kahramanmaraş'a gitmeden önce bizleri ziyaret eden futbol kafilemizde yer alan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim sağlıklı bir şekilde gidip gelmelerini nasip etsin" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü antrenörleri ve futbolcuları da, verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Çınar'a teşekkür ettiler.

Çekilen hatıra fotoğrafından sonra Yeşilyurt Belediyespor Kafilesi, Kahramanmaraş'a uğurlandı. - MALATYA