Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda İl Birincisi Oldu

Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası\'nda İl Birincisi Oldu

Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda il birinciliğini kazandı. Finalde Erbaa Açı Okulları'nı 8-0 yenen Yeşilyurt ekibi, rakip filelere 27 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Mart ayında yapılacak bölge turnuvasında Tokat'ı temsil edecekler.

16.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, il birinciliğini kazandı.

Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, iki grup halinde 6 takımın katılımıyla yapıldı.

Finalde Erbaa Açı Okulları'nı 8-0 yenen Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, il birinciliğini kazandı.

Turnuvada rakip filelere 27 gol atan Yeşilyurt ekibi, kalesinde ise hiç gol görmedi.

Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, mart ayında yapılacak bölge turnuvasında Tokat'ı temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda İl Birincisi Oldu - Son Dakika

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