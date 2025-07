Yeşilyurt\'ta Depreme Dayanıklı Köy Evleri Projesi Hızla İlerliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ilçenin tarihi bölgelerinden Çırmıktı'da depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde başlatılan 'Köy Evleri' projelerini inceledi.

Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak ve afetlere karşı dayanıklı yerleşim alanları oluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde Yeşilyurt'un tarihi bölgelerinden Çırmıktı'da başlatılan konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Geleneksel mimariden ilham alınarak inşa edilen evler, hem çağdaş mühendislik standartlarına uygun olarak depreme dayanıklı şekilde tasarlanıyor hem de bölgenin kültürel dokusunu koruyacak geleneksel mimari unsurlar taşıyor.

Yeşilyurt'ta deprem yaralarının sarılması ve vatandaşların güvenli konutlara taşınması adına hayata geçen rezerv alan, afet konutları ve kırsal evlerin tüm aşamalarını yakından takip ederek, belediyenin imkanlarını seferber eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çırmıktı'da hızla yükselen kırsal konut projelerini inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Geçit, yeni konutların hem estetik hem de işlevsellik açısından örneklik teşkil edeceğini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen yapıların bölgenin tarihi siluetini bozmadan, çevreyle uyum içinde yükseldiğine dikkat çekti.

Başkan Geçit, köy evlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin sadece konut güvenliği açısından değil, turizm ve kültürel değerler açısından da yeniden canlanacağını ifade etti.

Köy evlerinin yanı sıra bölgedeki dönüşüm yatırımlarıyla birlikte Çırmıktı'nın turizm ve ekonomik yönden hak ettiği değeri göreceğine işaret eden Başkan Geçit, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın büyük destekleriyle ilçemizin tarihi bölgelerinden Çırmıktı'da temeli atılan evlerimizin hızla yükseldiğini görmek bizleri sevindiriyor. Çırmıktı tarihiyle, kültürüyle gastronomisiyle, doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla çok müstesna ve özel bir yerdir. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bu tarihi bölgemizi bütüncül ve nitelikli yatırımlarla hak ettiği değeri görmek için her türlü çaba ve gayret gösterilmektedir. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak buradaki temel hedeftir. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hem güvenli hem de kültürel kimliğini kaybetmemiş evlerde yaşamını sürmesi için bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Kırsal alanlardaki konut projeleri, zemin etütleri tamamlanmış, depreme dayanıklı yapılar olarak planlanmıştır. Tüm yatırımlar hem afet güvenliğini hem de yaşam kalitesini gözeterek gerçekleştirilmektedir. Çırmıktının tarihsel ruhu, kültürü ve tüm değerleriyle birlikte ayağa kalkması, turizmde yeniden cazibe noktası olması için bu tür yatırımlar büyük önem taşımaktadır." dedi.

Başkan Geçit, konuşmasının sonunda Mullakasım Mahallesinde 75, Gündüzbey Mahallesinde 58, Hamidiye Mahallesinde 57, Hıroğlu Mahallesinde ise 20 'Köy Evleri' projesinin hızla yükseldiğini sözlerine ekledi. - MALATYA