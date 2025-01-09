Yıldırım Belediyesi, Avrupa KickBoks Şampiyonu Sporcularını Ağırladı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi, Avrupa KickBoks Şampiyonu Sporcularını Ağırladı

Yıldırım Belediyesi, Avrupa KickBoks Şampiyonu Sporcularını Ağırladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Avrupa KickBoks Şampiyonası'nda başarılı olan Yıldırım Belediyespor kulübü sporcularını makamında tebrik etti ve spora yönelik yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

09.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:37
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunanistan Atina'da 2- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenen Avrupa KickBoks Şampiyonası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atan Yıldırım Belediye spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Genç sporcuların, sporla tanışma serüvenini ve başarılarını dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesporlu gençleri tebrik etti. Sporcular da kendilerine bu imkanları sundukları için Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Spora ve sporcuya yatırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,Yıldırım'ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyesporlu sporcuların 5 yılda 4 bin madalya ve 200 kupa kazandıklarını söyledi.

Spor Kenti Yıldırım'da önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi, sporcularımızı yetiştiren ve bugünlere getiren değerli ailelerimizi ve tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kadim ilçemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek olmaya devam ediyor. İlçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi, Avrupa KickBoks Şampiyonu Sporcularını Ağırladı - Son Dakika

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