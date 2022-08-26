Bu turnuvanın kaybedeni yok - Son Dakika
Üye Girişi

Bu turnuvanın kaybedeni yok

26.08.2022 16:07
Bu turnuvanın kaybedeni yok

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü tarafından 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik 'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası' düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü tarafından 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik 'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası' düzenlendi. 5 gün süren turnuvaya 16 Camii Kuran Kursu'ndan 220 öğrenci katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvaların final mücadelesine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Yıldırım Belediye spor Kulübü Başkanvekili Muammer Özbey, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Genç sporcuların tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara yapılan her yatırım geleceğe çakılmış bir çividir. Bu nedenle Yıldırım'da hizmet önceliği çocuklarımızın ve gençlerimizindir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun çok önemli yeri var. Bu nedenle Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik kazandı

Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Hepsini teker teker alınlarından öpüyor tebrik ediyorum. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Ben tüm sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum. Yıldırım'ın spor kenti kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz konuşmasının ardından turnuvaya katılan tüm sporcuları madalya ile ödüllendirdi. - BURSA

YORUMLAR
500
Gölbaşı Belediyesi'nden Kaymakam Bilgihan onuruna veda yemeği Gölbaşı Belediyesi'nden Kaymakam Bilgihan onuruna veda yemeği Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi Trabzon'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi
Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Kuran-ı Kerim, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu turnuvanın kaybedeni yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:12:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bu turnuvanın kaybedeni yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement