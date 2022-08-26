Bu turnuvanın kaybedeni yok

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü tarafından 7-14 yaş grubu öğrencilere yönelik 'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası' düzenlendi. 5 gün süren turnuvaya 16 Camii Kuran Kursu'ndan 220 öğrenci katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvaların final mücadelesine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Yıldırım Belediye spor Kulübü Başkanvekili Muammer Özbey, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Genç sporcuların tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara yapılan her yatırım geleceğe çakılmış bir çividir. Bu nedenle Yıldırım'da hizmet önceliği çocuklarımızın ve gençlerimizindir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun çok önemli yeri var. Bu nedenle Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik kazandı

Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Hepsini teker teker alınlarından öpüyor tebrik ediyorum. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Ben tüm sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum. Yıldırım'ın spor kenti kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz konuşmasının ardından turnuvaya katılan tüm sporcuları madalya ile ödüllendirdi. - BURSA