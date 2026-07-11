Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, madalya sevincini yıldırım belediye başkanı oktay yılmaz\'la paylaştı

Kazakistan'dan iki madalya ile dönen Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, başarısını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la paylaştı.

Yıldırım Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla taçlanıyor. Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, 22-23 Haziran tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenen iki önemli turnuvada gösterdiği üstün performansla Türkiye ve Bursa'ya büyük gurur yaşattı. Altaic Championship Turnuvası'nı gümüş madalyayla tamamlayan Hatice Kübra İlgün, Kazakistan Open Turnuvası'nda ise şampiyonluğa uzanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği derecelerle uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtlayan milli tekvandocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de kritik öneme sahip puanlar kazandı. - BURSA